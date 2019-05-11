2019-05-11T18:08:49+03:00
Общество

В Кореновском районе Кубани выпал град

Аграрии подсчитывают убытки
Варвара ДЫМ
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В Кореновском районе выпал градВ Кореновском районе выпал градФото: Варвара ДЫМ
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На отдельные районы Краснодарского края обрушилась непогода. Кое-где прошли ливни, а в Кореновском районе выпал град.

- Сначала пошел дождь, а потом – град. Град был достаточно крупный, почти что с перепелиное яйцо, - рассказала сайту «КП»-Кубань» одна из жительниц Кореновска, представившаяся Натальей.

Аграрии района начали подсчитывать убытки. Град побил часть урожая.

Град в Кореновском районе Фото: Варвара ДЫМ

Град в Кореновском районеФото: Варвара ДЫМ

Фото: Варвара ДЫМ

Синоптики прогнозировали непогоду на территории Кубани еще за пару суток.

- Ветер - 5-10 метров в секунду, при грозе местами порывы до 15 м/с, - говорилось в прогнозе. - Температура воздуха ночью 8 – 13 градусов тепла, днем - до 24.

Дождь с грозой ожидали и на Черноморском побережье.

А в МЧС Краснодарского края объявили экстренное предупреждение о непогоде.

- До конца суток, 11 мая в крае ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений, - сказали сайту «КП»-Кубань» в МЧС региона. – Сильный ливень в сочетании с грозой и градом, шквалистым усилением ветра до 20 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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