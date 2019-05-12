В Сочи пройдет «Мегалавина»

СЕГОДНЯ 09:11 2019-05-12T09:11:24+03:00

Экстремалы супстятся с заснеженных гор на велосипедах

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В день закрытия лыжного сезона в Красной поляне 12 мая один из курортов устраивает «Мегалавину». Это гонка на горных велосипедах с массовым стартом.

- Самые смелые экстремалы преодолеют дистанцию более пяти километров. Впереди их ждет смешанная трасса: старт с высоты 2 200 метров на снежном склоне, а финиш на зеленой траве в Верхнем городе на высоте 960 метров, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в песс-службе мэрии Сочи.

Такое позднее завершение горнолыжного сезона возможно благодаря расположению здесь уникальных климатических зон, называемых цирками, где на высотах свыше 2000 метров отличный снежный покров сохраняется до середины мая.

По завершению курортного сезона курорты начнут профилактические работы на канатных дорогах перед открытием летнего сезона, запланированного на 1 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU