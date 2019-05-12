В парке «Краснодар» запретят электротранспорт
Любителей покататься на элетросамокатах, гироскутерах, а также велосипедах настигла неприятная новость. Администрация парка «Краснодар» встала на строну пешеходов. Правда, запрет распространяется только на выходные дни.
- В целях обеспечения вашего комфортного отдыха и безопасности, в праздничные и выходные дни в парке вводится запрет на передвижение на электрических транспортных средствах и велосипедах после 12:00, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации парка.
В качестве исключения запрет не коснулся детей до 6 лет.
К слову, на обычном самокате можно будет кататься.
А еще администрация парка дала разъяснение, что по траве моно гулять и сидеть на ней.
- Нельзя только ранней весной в местах, где посажены первоцветы и стоят соответствующие таблички, - пояснили работники.
ИСТОЧНИК KP.RU
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