2019-05-12T10:21:23+03:00
Общество

В парке «Краснодар» запретят электротранспорт

Ограничение вступит в силу с 18 мая
Владимир ПАВЛОВ
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Фото: www.instagram.com/officialparkkrasnodar/Фото: www.instagram.com/officialparkkrasnodar/
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Любителей покататься на элетросамокатах, гироскутерах, а также велосипедах настигла неприятная новость. Администрация парка «Краснодар» встала на строну пешеходов. Правда, запрет распространяется только на выходные дни.

- В целях обеспечения вашего комфортного отдыха и безопасности, в праздничные и выходные дни в парке вводится запрет на передвижение на электрических транспортных средствах и велосипедах после 12:00, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации парка.

В качестве исключения запрет не коснулся детей до 6 лет.

К слову, на обычном самокате можно будет кататься.

А еще администрация парка дала разъяснение, что по траве моно гулять и сидеть на ней.

- Нельзя только ранней весной в местах, где посажены первоцветы и стоят соответствующие таблички, - пояснили работники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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