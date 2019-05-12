В Сочи мужчина спас дельфина из реки
Тот по ошибке заплыл в реку
Инцидент произошел в ЛооФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Бывает и так, что морские жители, которые обычно безошибочно ориентируются в толще воды, ошибаются. С чем этом связано, ученые пока не могут дать однозначный ответ.
Один из таких случаев произошел в сочинском поселке Лоо. Там дельфин заплыл в одну из рек и оказался на мелководье. Это увидел прохожий мужчина. Он спустился в воду взял дельфина в охапку, вытащил его и отнес в море, которое было в нескольких метрах.
Зачем вытаскивать дельфина из реки? Потому что это морские обитатели, и в пресной воде долго прожить не могут.
ИСТОЧНИК KP.RU
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