2019-05-12T11:22:26+03:00
Общество

В Сочи мужчина спас дельфина из реки

Тот по ошибке заплыл в реку
Владимир ПАВЛОВ
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Инцидент произошел в ЛооИнцидент произошел в ЛооФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Бывает и так, что морские жители, которые обычно безошибочно ориентируются в толще воды, ошибаются. С чем этом связано, ученые пока не могут дать однозначный ответ.

Один из таких случаев произошел в сочинском поселке Лоо. Там дельфин заплыл в одну из рек и оказался на мелководье. Это увидел прохожий мужчина. Он спустился в воду взял дельфина в охапку, вытащил его и отнес в море, которое было в нескольких метрах.

Зачем вытаскивать дельфина из реки? Потому что это морские обитатели, и в пресной воде долго прожить не могут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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