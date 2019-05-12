2019-05-12T17:13:44+03:00
Происшествия

По дороге в Сочи катер столкнулся с машиной

В аварии никто не пострадал
Владимир ПАВЛОВ
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Фото:www.instagram.com/chp_sochi/Фото:www.instagram.com/chp_sochi/
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Столкновение катера с машиной не каждый день увидишь. Одно из таких ДТП произошло на трассе Джубга-Сочи, возле санатория «Белые ночи».

По словам очевидцев, водитель грузовика двигался по трассе в сторону Туапсе, в какой-то момент, на крутом повороте, прицеп с катером отцепился от машины и покатился обратно. В итоге в него врезалась легковушка, ехавшая сзади.

В результате ДТП никто не пострадал.

Стоит отметить, что на этой трассе очень крутой серпантин, много «слепых» поворотов, поэтому стоит сохранять бдительность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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