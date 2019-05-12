СЕГОДНЯ 13:42 2019-05-12T13:44:55+03:00

Там есть парковка на 130 машин, отель, прачечная, комната отдыха и кафе

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Итоги соглашений, заключенных на Российском инвестиционном форуме-2019 в Сочи, дают ощутимые результаты. Так в Павловском районе открылся придорожный многофункциональный комплекс. Он расположен на трассе М-4 «Дон».

Объем инвестиций составил 120 миллионов рублей. Площадь комплекса составляет две тысячи квадратных метров. На территории есть предприятие общественного питания на 250 посадочных мест, парковка почти на 130 авто, отель, а также комната отдыха для водителей с прачечной и душевыми кабинами.

– Многофункциональный комплекс – перспективный формат дорожного сервиса. За счет синергетического эффекта от различных услуг растет не только турпоток, но и выручка предприятия, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в департаменте потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя края. – В конечном итоге – это создание новых рабочих мест, дополнительные поступления в бюджет региона.

В будущем там появится также придорожная фермерская ярмарка. Еще в планах СТО и автомойка.

ИСТОЧНИК KP.RU