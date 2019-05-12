В Краснодаре злоумышленник ранил девушку ножом

СЕГОДНЯ 14:45 2019-05-12T16:00:42+03:00

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Инцидент, о котором стало известно только сейчас, произошел 7 мая на улице Хлебосольной. Вечером 23-летняя жительница Омска, которая приехала на праздники в гости к родственнице, стала жертвой неизвестного мужчины.

По неизвестной причине он напал на молодую девушку и ударил ее несколько раз ножом.

Это увидел в мужчина с балкона 9 этажа и окрикнул было напавшего, но тот сразу убежал. Пострадавшую госпитализировали.

- При осмотре места происшествия правоохранители нашли часть лезвия, предположительно, с ножа, которым ранили девушку. Возбуждено уголовное дело, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» начальник пресс-службы УМВД РФ по Краснодару Артем Коноваленко.

Правоохранители проведут судебно-медицинскую экспертизу, чтобы понять точную степень нанесенного вреда здоровью.

Мужчина объявлен в розыск.

ИСТОЧНИК KP.RU