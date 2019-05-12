В Краснодаре экстренно сел самолет из Антальи

СЕГОДНЯ 16:06 2019-05-12T16:06:53+03:00

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12 мая самолет Airbus A321 компании «Северный ветер» экстренно приземлился в аэропорту Краснодара. Он летел из Антальи. Командир самолета по аудиосвязи оповестил всех пассажиров о вынужденной посадке. Она произошла в 7:41 по московскому времени.

Причиной резкой посадки стало не отказ оборудования или какие-то поломки, а плохое самочувствие одного из пассажиров.

После того, как ему оказали помощь, спустя два часа, борт вылетел из Краснодара и благополучно приземлился в Уфе.

ИСТОЧНИК KP.RU