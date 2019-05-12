Краснодар вошел в пятерку любимых российских направлений для иностранцев

СЕГОДНЯ 18:30 2019-05-12T18:30:30+03:00

Всего объем продаж билетов для жителей других государств вырос на 21%

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Иностранцы стали чаще летать в Россию. Об этом свидетельствует общее количество проданных билетов по итогам этого года. По сравнению с прошлым оно выросло на 21%.

Причем, средняя стоимость билетов снизилась с 22 730 до 20 579 рублей, то есть на 9%.

Краснодар оказался в пятерке наиболее востребованных направлений.

- Почти половина – 47% пассажиров летят в Москву, 10% предпочитают Санкт-Петербург, примерно 6% - Ростов-на-Дону, 4% - в Краснодар и 3% - в Новосибирск, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе компании Biletix.

Откуда иностранцев больше всего? По данным сервиса, в основном в Россию приобретают билеты жители Армении. Их 13% от общего числа. Затем идет Израиль -10%, Казахстан - 6%, Черногория - 4% и Узбекистан - 3%.

ИСТОЧНИК KP.RU