2019-05-12T18:30:30+03:00
Общество

Краснодар вошел в пятерку любимых российских направлений для иностранцев

Всего объем продаж билетов для жителей других государств вырос на 21%
Владимир ПАВЛОВ
Поделиться:
В основном в Россию приобретают билеты жители АрменииВ основном в Россию приобретают билеты жители АрменииФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Иностранцы стали чаще летать в Россию. Об этом свидетельствует общее количество проданных билетов по итогам этого года. По сравнению с прошлым оно выросло на 21%.

Причем, средняя стоимость билетов снизилась с 22 730 до 20 579 рублей, то есть на 9%.

Краснодар оказался в пятерке наиболее востребованных направлений.

- Почти половина – 47% пассажиров летят в Москву, 10% предпочитают Санкт-Петербург, примерно 6% - Ростов-на-Дону, 4% - в Краснодар и 3% - в Новосибирск, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе компании Biletix.

Откуда иностранцев больше всего? По данным сервиса, в основном в Россию приобретают билеты жители Армении. Их 13% от общего числа. Затем идет Израиль -10%, Казахстан - 6%, Черногория - 4% и Узбекистан - 3%.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
По дороге в Сочи катер столкнулся с машиной
В Краснодаре экстренно сел самолет из Антальи
В Краснодаре злоумышленник ранил девушку ножом
В Павловском районе открылся придорожный многофункциональный комплекс
На Кубани прогнозируют дожди, грозы и ветер
В Сочи мужчина спас дельфина из реки
В парке «Краснодар» запретят электротранспорт
В Сочи пройдет «Мегалавина»
В Кореновском районе Кубани выпал град
Бывшего начальника кубанского МВД похоронят 13 мая
Лайнер «Князь Владимир» пришел в Сочи после ремонта
В Мостовском районе пропал девятилетний мальчик
В Краснодаре в аварию попала машина такси
В Геленджике двое мужчин украли мотоцикл и продали его за 15 тысяч рублей
Более 82 тысяч кубанцев посмотрели фильмы о войне на открытых площадках
В Щербиновском районе представили нового начальника местного ОВД
В Краснодаре установили новый памятник - паровоз, выпущенный в 1949 году
«Кубань» одержала вторую подряд победу в матчах Чемпионата России по регби
В Сочи в аварии с маршруткой пострадали 11 человек
Президент побывал в центре «Сириус»
На Кубани в ДТП погиб грудной ребенок
Скончался бывший глава кубанского ГУВД
В Новороссийске появился новый артобъект
Сколько зарабатывает главный прокурор Кубани
В Краснодаре произошло ДТП с участием пассажирского автобуса
В Краснодаре ограничат движение по главной улице города