Краснодар вошел в пятерку любимых российских направлений для иностранцев
Иностранцы стали чаще летать в Россию. Об этом свидетельствует общее количество проданных билетов по итогам этого года. По сравнению с прошлым оно выросло на 21%.
Причем, средняя стоимость билетов снизилась с 22 730 до 20 579 рублей, то есть на 9%.
Краснодар оказался в пятерке наиболее востребованных направлений.
- Почти половина – 47% пассажиров летят в Москву, 10% предпочитают Санкт-Петербург, примерно 6% - Ростов-на-Дону, 4% - в Краснодар и 3% - в Новосибирск, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе компании Biletix.
Откуда иностранцев больше всего? По данным сервиса, в основном в Россию приобретают билеты жители Армении. Их 13% от общего числа. Затем идет Израиль -10%, Казахстан - 6%, Черногория - 4% и Узбекистан - 3%.
ИСТОЧНИК KP.RU