В Краснодаре прошел фестиваль русской народной культуры

СЕГОДНЯ 07:39 2019-05-13T07:39:44+03:00

Более 200 артистов и мастеров прикладного искусства приняли участие в мероприятии

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В краевой столице на площади имени Пушкина 12 мая состоялся фестиваль русской народной культуры. Событие посетили более 20 фольклорных коллективов региона, а также 80 мастеров прикладного искусства из разных уголков Кубани и Ставропольского края.

На площади работали различные интерактивные площадки для гостей и жителей города. Краснодарцы увидели выставку традиционного русского костюма, также для низ работала экспозиция, где были представлены образцы оружия от клуба исторического фехтования «Святослав». Детишек развлекали аниматоры в костюмах скоморохов. Юные гости участвовали в традиционных русских играх.

- На отдельной площадке была ярмарка-продажа работ мастеров декоративно-прикладного искусства. Участники из разных районов Кубани и Ставропольского края провели мастер-классы по традиционному русскому плетению, изготовлению кукол-оберегов и других сувениров, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU