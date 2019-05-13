В Краснодаре отменили вылет самолета Sukhoi Superjet, который направлялся в Челябинск

СЕГОДНЯ 08:34 2019-05-13T08:42:38+03:00

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В краевой столице из-за технических неполадок сняли с рейса самолет Sukhoi Superjet 100, который в ночь на 13 мая должен был вылететь в Челябинск. Об инциденте на своей странице в Instagram рассказал один из пассажиров. Он летел этим рейсом домой.

- Мы должны были взлететь в 22:50 из Краснодара в Челябинск рейсом авиакомпании «Азимут». Самолет Сухой SuperJet уже двигался в направлении взлетно-посадочной полосы, но на взлет в итоге не пошел. Командир экипажа сообщил, что будут устраняться технические неполадки, - написал пассажир.

Вскоре всех пересадили на соседний борт, еще раз провели инструктаж и самолет вылетел по направлению. Уже утром пассажир написал, что они приземлились в Челябинске.

Напомним, влетевший из Москвы в Самару самолет вернулся в «Шереметьево». Причины, по которым экипаж принял решение развернуться, пока неизвестны.

5 мая в «Шереметьево» произошла авиакатастрофа, которая унесла жизни 41 человека. SSJ-100 вылетел из Москвы в Мурманск, однако вскоре после вылета экстренно вернулся и совершил аварийную посадку. При приземлении у «Суперджета» загорелись двигатели.

ИСТОЧНИК KP.RU