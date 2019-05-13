2019-05-13T09:22:09+03:00
Общество

В Сочи круизный лайнер «Князь Владимир» отправился в первое в этом сезоне путешествие

Сейчас на борту находится 200 пассажиров, еще 150 присоединятся по ходу следования в других городах
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация краяФото: администрация края
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- В городе-курорте круизный лайнер «Князь Владимир» отправился в путешествие по маршруту Сочи - Новороссийск - Ялта - Севастополь. На борту - 200 пассажиров, еще 150 присоединятся по ходу следования в других городах, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В этом году лайнер должен выполнить 23 рейса по этому маршруту. 9900 пассажиров отправятся на нем в путешествие, а средняя загрузка рейса увеличится до 85 процентов.

Как рассказали в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия края, круиз на лайнере «Князь Владимир» – единственное морское сообщение по направлению Сочи – Севастополь. Пассажиры могут начать и закончить путешествие в любом городе маршрута. На корабле есть все необходимое для безопасного и комфортного отдыха.

Во время стоянок пассажирам предлагаются разнообразные экскурсии. Впервые – маршруты по объектам межрегионального туристического проекта «Золотое кольцо Боспорского царства», которые можно выбрать уже на этапе бронирования круиза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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