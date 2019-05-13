2019-05-13T10:30:46+03:00
Происшествия

В Отрадненском районе прокуратура выявила нарушения в обслуживании газовых сетей

С граждан взималась завышенная плата за «технический надзор»
Александра ПОДУШКО
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В Отрадненском районе прокуратура выявила нарушения в обслуживании газовых сетейВ Отрадненском районе прокуратура выявила нарушения в обслуживании газовых сетейФото: Архив "КП"
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- В Отрадненском районе прокуратура в ходе проверки выявила нарушения в работе специалистов обособленного подразделения № 6 АО «Газпром газораспределение Краснодар». Они взимали завышенную плату за «технический надзор» при выполнении работ по подключению и переподключению объектов капитального строительства к сетям газоснабжения в прошлом году, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Директору филиала вынесли представление об устранении нарушений. Был произведен перерасчет за оказанные услуги. Гражданам и трем индивидуальным предпринимателям вернут порядка 600 тысяч рублей.

Сейчас под контролем прокуратуры района газоснабжающей организацией производится возврат денег через клиентский центр в станице Отрадной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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