В Отрадненском районе прокуратура выявила нарушения в обслуживании газовых сетей

СЕГОДНЯ 10:30 2019-05-13T10:30:46+03:00

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- В Отрадненском районе прокуратура в ходе проверки выявила нарушения в работе специалистов обособленного подразделения № 6 АО «Газпром газораспределение Краснодар». Они взимали завышенную плату за «технический надзор» при выполнении работ по подключению и переподключению объектов капитального строительства к сетям газоснабжения в прошлом году, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Директору филиала вынесли представление об устранении нарушений. Был произведен перерасчет за оказанные услуги. Гражданам и трем индивидуальным предпринимателям вернут порядка 600 тысяч рублей.

Сейчас под контролем прокуратуры района газоснабжающей организацией производится возврат денег через клиентский центр в станице Отрадной.

ИСТОЧНИК KP.RU