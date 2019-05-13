В Отрадненском районе прокуратура выявила нарушения в обслуживании газовых сетей
- В Отрадненском районе прокуратура в ходе проверки выявила нарушения в работе специалистов обособленного подразделения № 6 АО «Газпром газораспределение Краснодар». Они взимали завышенную плату за «технический надзор» при выполнении работ по подключению и переподключению объектов капитального строительства к сетям газоснабжения в прошлом году, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Директору филиала вынесли представление об устранении нарушений. Был произведен перерасчет за оказанные услуги. Гражданам и трем индивидуальным предпринимателям вернут порядка 600 тысяч рублей.
Сейчас под контролем прокуратуры района газоснабжающей организацией производится возврат денег через клиентский центр в станице Отрадной.
ИСТОЧНИК KP.RU