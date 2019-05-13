В Сочи в горах Красной Поляны установили скульптуру зубра

СЕГОДНЯ 10:50 2019-05-13T10:50:37+03:00

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- В Сочи горах Красной Поляны установили скульптуру зубра. Открытие памятника в вольерном комплексе на кордоне Лаура приурочили к юбилею Кавказского государственного природного биосферного заповедника. В этом году старейшая в стране особо охраняемая территория отмечает 95-летие, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

- Заповедник был создан 12 мая 1924 года. Предполагалось, что в нем будут жить зубры, однако несколько экспедиций показали, что животных на этой территории больше нет. Они были истреблены из-за воздействия человека, даже не столько охотой, сколько болезнями, которые он принес, - рассказал доктор биологических наук, главный научный сотрудник КГПБЗ Анатолий Кудактин.

Работы над восстановлением популяции зубров на Кавказе не прекращались даже в годы ВОВ. Семь сотрудников заповедника прятали животных в горах, за это время удалось получить двух детенышей. Добиться устойчивой популяции зубра на Кавказе ученым удалось лишь в 1986 году. Сегодня на особо охраняемой природной территории обитают 1150 этих мощных животных.

Высота памятника зубру составляет два метра 45 сантиметров. Это натуральная величина животного. В июле рядом с ним откроют «Тропу зубра». Это новый экскурсионный объект, около 200 метров. Пройдя по необычной тропе, любители природы смогут увидеть не только скульптуру, но и самого зубра.

ИСТОЧНИК KP.RU