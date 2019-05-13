2019-05-13T11:07:38+03:00
Общество

В «Орленке» открылась академия музейных наук

В проекте участвует 50 юных активистов
Ева Мур@kp_kuban
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Фото: пресс-служба ДЦ "Орленок"Фото: пресс-служба ДЦ "Орленок"
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В проекте участвует 50 юных активистов историко-краеведческих музеев образовательных организаций в возрасте 12 – 16 лет из 31 региона страны. Все они победители конкурсного отбора, организованного Центральным музеем Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (Музей Победы).

Главная образовательная площадка смены – Академия музейных наук. Ребята уже приступили к занятиям, которые проходят в интерактивной и игровой форме. Юные исследователи знакомятся с основами музейного дела, его специальностями, осваивают навыки профессиональной работы в этой отрасли.

«Участники программы «Дорога к Победе» с помощью специалистов музейного дела занимаются сохранением исторической памяти народа. Это не даёт забыть нам о том, как воевали на Великой Отечественной войне наши деды и прадеды, ведь благодаря им, мы сейчас говорим на родном языке и радуемся жизни, – прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус.

Под наставничеством педагогов «Орлёнка», специалистов Музея Победы и членов Российского военно-исторического общества орлята изучают виды экспозиций и правила их оформления, учатся писать собственные экскурсии, проводить сбор, анализ и систематизацию материала для образовательных проектов. Кроме основ музееведения ребята узнают, как можно применять VR и IT-технологии в этой отрасли, а также освещать события в СМИ и социальных сетях.

Важными событиями программы стали встречи ребят с почётными гостями. Адмирал в отставке, бывший Командующий Тихоокеанским флотом Виктор Фёдоров рассказал орлятам о значимости празднования Дня Победы, патриотизме и последних достижениях отечественного военно-морского флота, а потомок знаменосца Победы Мелитона Кантарии, заместитель руководителя волонтёрского корпуса «Волонтёры Победы» Георгий Кантария поделился рассказами своего предка о событиях весны 1945-го года.

По итогам обучения в Академии музейных наук ребята составят собственные образовательные проекты по темам: «Полководцы Победы», «Город защитник Отечества», «Герои незабытой войны», «Музейное моделирование». Результаты своих работ дети представят в конце смены на презентации «Страницы немеркнущей славы».

В ходе программы юные исследователи зарабатывают баллы – элементы рейтинговой системы личностного и командного роста. По итогам обучения лучшие участники получат памятные дипломы и призы.

Организаторами проекта выступают:Всероссийский детский центр «Орлёнок», Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» (Музей Победы), Российское военно-исторического общество (РВИО).

За дополнительной информацией обращаться в пресс-службу ВДЦ «Орлёнок» по телефону: 8 (86167) 91-543.

ИСТОЧНИК KP.RU

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