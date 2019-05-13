В Новороссийске местный житель украл велосипед
В дежурную часть Новороссийска с заявлением о краже обратился местный житель. Потерпевший рассказал, что с территории его дома пропал велосипед.
Полицейские выехали на место происшествия, осмотрели двор и опросили возможных очевидцев.
- Вскоре правоохранители на рынке задержали мужчину, который хотел продать транспортное средство. 51–летнего местного жителя доставили в отдел полиции. Велосипед изъяли и вернули законному владельцу, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного УК РФ (Кража). Ему грозит до пяти лет тюрьмы.
Подозреваемый находится под стражей.
ИСТОЧНИК KP.RU