2019-05-13T11:15:33+03:00
Происшествия

В Новороссийске местный житель украл велосипед

Транспорт он хотел продать на рынке, но не успел, его задержали полицейские
Александра ПОДУШКО
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В Новороссийске местный житель украл велосипедВ Новороссийске местный житель украл велосипедФото: Архив "КП"
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В дежурную часть Новороссийска с заявлением о краже обратился местный житель. Потерпевший рассказал, что с территории его дома пропал велосипед.

Полицейские выехали на место происшествия, осмотрели двор и опросили возможных очевидцев.

- Вскоре правоохранители на рынке задержали мужчину, который хотел продать транспортное средство. 51–летнего местного жителя доставили в отдел полиции. Велосипед изъяли и вернули законному владельцу, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного УК РФ (Кража). Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Подозреваемый находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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