В микрорайоне «Губернском» прошел масштабный праздник от ЮгСтройИнвест
Праздник для жителей по традиции организовала группа компаний «ЮгСтройИнвест».
Накануне праздника сотрудники застройщика навестили главных героев торжества. Ветеранам Великой Отечественной войны вручили подарки, поздравили с наступающей, 74 годовщиной Победы и поблагодарили за мирное небо над головой. 9 мая на аллею “Сердце Губернского” вышли сотни семей микрорайонов "Панорама" и “Губернский”. После минуты молчания жители и гости услышали любимые композиции и увидели самые трогательные танцевальные номера - на сцене выступили лучшие творческие коллективы Кубани.
Для всех желающих на территории работала полевая кухня, где каждый мог попробовать настоящей солдатской каши. Самые маленькие гости праздника не могли сдержать интереса к военной технике в фотозонах, также для ребят организовали мастер-классы по сборке-разборке оружия времен войны, а для девочек – по украшению пилоток.
«День Победы – это самый главный праздник для нашей страны! – отметил директор ООО «ЮгСтройИнвест – Кубань» Павлов Алексей Алексеевич. – Мы чтим память наших героев и благодарим за бессмертный подвиг, который они совершили. Поэтому в наших микрорайонах каждый год проходят масштабные мероприятия в эту честь. От имени генерального директора Иванова Юрия Ивановича и всего коллектива «ЮгСтройИнвест» поздравляю всех с Днем Победы! Желаю мирного неба над головой, крепкого здоровья и благополучия Вам и Вашим детям».
Завершился праздник трогательным флешмобом. Присутствующие выстроились на аллее в форме звезды, после чего все вместе исполнили песню “День Победы” в знак благодарности ко всем, кто пришел живым с войны и тем, кто не вернулся с поля брани, но навсегда остался в наших сердцах.
ИСТОЧНИК KP.RU