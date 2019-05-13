В микрорайоне «Губернском» прошел масштабный праздник от ЮгСтройИнвест

СЕГОДНЯ 11:35 2019-05-13T11:35:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Праздник для жителей по традиции организовала группа компаний «ЮгСтройИнвест».

Накануне праздника сотрудники застройщика навестили главных героев торжества. Ветеранам Великой Отечественной войны вручили подарки, поздравили с наступающей, 74 годовщиной Победы и поблагодарили за мирное небо над головой. 9 мая на аллею “Сердце Губернского” вышли сотни семей микрорайонов "Панорама" и “Губернский”. После минуты молчания жители и гости услышали любимые композиции и увидели самые трогательные танцевальные номера - на сцене выступили лучшие творческие коллективы Кубани.

Для всех желающих на территории работала полевая кухня, где каждый мог попробовать настоящей солдатской каши. Самые маленькие гости праздника не могли сдержать интереса к военной технике в фотозонах, также для ребят организовали мастер-классы по сборке-разборке оружия времен войны, а для девочек – по украшению пилоток.

«День Победы – это самый главный праздник для нашей страны! – отметил директор ООО «ЮгСтройИнвест – Кубань» Павлов Алексей Алексеевич. – Мы чтим память наших героев и благодарим за бессмертный подвиг, который они совершили. Поэтому в наших микрорайонах каждый год проходят масштабные мероприятия в эту честь. От имени генерального директора Иванова Юрия Ивановича и всего коллектива «ЮгСтройИнвест» поздравляю всех с Днем Победы! Желаю мирного неба над головой, крепкого здоровья и благополучия Вам и Вашим детям».

Завершился праздник трогательным флешмобом. Присутствующие выстроились на аллее в форме звезды, после чего все вместе исполнили песню “День Победы” в знак благодарности ко всем, кто пришел живым с войны и тем, кто не вернулся с поля брани, но навсегда остался в наших сердцах.

ИСТОЧНИК KP.RU