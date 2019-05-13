На Азовском побережье состоится конкурс «Чистое небо-2019»

СЕГОДНЯ 12:02 2019-05-13T12:02:45+03:00

В состязаниях примут участие более 200 военнослужащих

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В Краснодарском крае на полигоне «Ейский» пройдет Всеармейский конкурс «Чистое небо - 2019» среди отделений переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла» на бронетранспортерах БТР-80. В соревнованиях примут участие более 200 военнослужащих.

- Зенитчики выполнят боевые стрельбы из ПЗРК и переносной зенитной установки (ПЗУ) с места и в движении по мишеням, имитирующим вертолет, скоростные воздушные цели, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЮВО.

Также в ходе мероприятия определят лучшего в вождении бронетранспортеров БТР-80 по пересеченной местности морского побережья полигона «Ейский» с преодолением различных препятствий.

Всеармейский конкурс «Чистое небо» проводится в три этапа: «Мастерство», «Взаимодействие» и «Комбинированный». Соревнования начнутся 20 мая и продлятся до 25 мая.

Лучшая команда будет представлять Вооруженные силы РФ на Международном конкурсе «Чистое небо», который состоится в начале августа на полигоне «Корла» в Китайской Народной Республике.

ИСТОЧНИК KP.RU