2019-05-13T12:35:56+03:00
Происшествия

В Северском районе мужчина украл с фермерского хозяйства два аккумулятора и пшеницу

Чужое имущество он вывез с территории предприятия на своем автомобиле
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Северском районе мужчина украл с фермерского хозяйства два аккумулятора и пшеницуВ Северском районе мужчина украл с фермерского хозяйства два аккумулятора и пшеницуФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В полицию Северского района обратился местный житель. Он рассказал, что с территории его крестьянско-фермерского хозяйства пропали два аккумулятора и 400 килограммов пшеницы. Сумма ущерба составила около 25 тысяч рублей.

- Сотрудники полиции осмотрели место происшествия и опросили возможных очевидцев. По подозрению в совершении кражи был задержан ранее судимый 46-летний местный житель, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Подозреваемый рассказал, что ночью вывез с территории хозяйства имущество на своем автомобиле. Пшеницу и аккумуляторы злоумышленник продал, а деньги потратил на личные нужды.

В отношении 46-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Апшеронске подросток на мотоскутере влетел в отечественную легковушку
На Азовском побережье состоится конкурс «Чистое небо-2019»
Лошади кубанских коннозаводчиков стали призерами международной выставки «Иппосфера»
В микрорайоне «Губернском» прошел масштабный праздник от ЮгСтройИнвест
В Краснодаре сохранят деревья и кустарники со Старокубанского кольца
В Новороссийске местный житель украл велосипед
В «Орленке» открылась академия музейных наук
В Сочи в горах Красной Поляны установили скульптуру зубра
В Отрадненском районе прокуратура выявила нарушения в обслуживании газовых сетей
В Сочи круизный лайнер «Князь Владимир» отправился в первое в этом сезоне путешествие
ФК «Кубань» уступил «ПСК» со счетом 0:4
В Краснодаре отменили вылет самолета Sukhoi Superjet, который направлялся в Челябинск
В Сочи пройдут переговоры Владимира Путина с президентом Австрии
В Краснодаре прошел фестиваль русской народной культуры
В Сочи в аварии пострадали мотоциклист и 4-летний ребенок
Краснодар вошел в пятерку любимых российских направлений для иностранцев
По дороге в Сочи катер столкнулся с машиной
В Краснодаре экстренно сел самолет из Антальи
В Краснодаре злоумышленник ранил девушку ножом
В Павловском районе открылся придорожный многофункциональный комплекс
На Кубани прогнозируют дожди, грозы и ветер
В Сочи мужчина спас дельфина из реки