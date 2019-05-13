СЕГОДНЯ 12:35 2019-05-13T12:35:56+03:00

В Северском районе мужчина украл с фермерского хозяйства два аккумулятора и пшеницу Фото: Архив "КП"

Чужое имущество он вывез с территории предприятия на своем автомобиле

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В полицию Северского района обратился местный житель. Он рассказал, что с территории его крестьянско-фермерского хозяйства пропали два аккумулятора и 400 килограммов пшеницы. Сумма ущерба составила около 25 тысяч рублей.

- Сотрудники полиции осмотрели место происшествия и опросили возможных очевидцев. По подозрению в совершении кражи был задержан ранее судимый 46-летний местный житель, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Подозреваемый рассказал, что ночью вывез с территории хозяйства имущество на своем автомобиле. Пшеницу и аккумуляторы злоумышленник продал, а деньги потратил на личные нужды.

В отношении 46-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU