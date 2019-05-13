В центре Сочи из-за карнавала временно ограничат движение транспорта

СЕГОДНЯ 13:01 2019-05-13T13:01:07+03:00

Это продлится с 20 по 29 мая

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В Сочи пройдет карнавал в честь открытия летнего курортного сезона, который состоится 25 мая. В этот день в 19:00 от цирка по Курортному проспекту к площади Зимнего театра проследуют яркие передвижные платформы в сопровождении множества артистов.

- В связи с этим с 18:00 20 мая до 18:00 29 мая на Театральной площади будет ограничено движение транспорта. Власти организуют одностороннее движение на проезде за зданием Зимнего театра, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Ограничения будут и на других улицах города-курорта:

- с 13:00 24 мая по 19:00 25 мая по проспекту Пушкина на участке от улицы Черноморской до Курортного проспекта;

- с 07:00 до 19:00 25 мая по улице Черноморской от пересечения с улицей Депутатской;

- с 19:00 до 22:00 25 мая по маршруту движения шествия: от улицы Черноморская до Театральной;

- с 22:00 25 мая до полуночи по Театральной от пересечения с улицей Орджоникидзе до Черноморской.

Карнавал традиционно проводят в Сочи в начале летнего курортного сезона. Одним из самых необычных номеров в этом году станет шоу двойников. В праздничной колонне по улицам города пройдут «клоны» Майкла Джексона, Чарли Чаплина, Мэрилин Монро, Фредди Меркьюри, Элвиса Пресли.

ИСТОЧНИК KP.RU