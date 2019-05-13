2019-05-13T13:12:41+03:00
Происшествия

На Кубани спасатели помогли женщине, которая сломала ногу на целебных источниках

Они наложили пострадавшей шину на ногу и на носилках вверх по скользкому склону пронесли ее до скорой
Александра ПОДУШКО
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На Кубани спасатели помогли женщине, которая сломала ногу на целебных источникахНа Кубани спасатели помогли женщине, которая сломала ногу на целебных источникахФото: Архив "КП"
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53-летняя жительница Краснодара приехала в Апшеронский район, чтобы оздоровиться в целебных ваннах. Около 5 утра 9 мая женщина отправилась к источникам, но, поскользнувшись на мокрой глине, упала и сломала ногу. Свидетели происшествия вызвали спасателей.

- На место ЧП выехали сотрудники Апшеронского отряда «Кубань-СПАС». Они наложили пострадавшей на ногу шину. Потом на носилках пронесли ее вверх по скользкому склону. Они преодолели около километра и доставили потерпевшую до автомобиля скорой помощи. Женщину госпитализировали, - сообщили в пресс-службе аварийно-спасательного отряда «Кубань-СПАС».

Напомним, в Апшеронске 12 мая около 20:00 на улице Подлесной произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии молодой человек был травмирован, ему назначено амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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