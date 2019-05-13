В Краснодаре военный оркестр Росгвардии принял участие в акции «Мелодии Победы»
В кубанской столице военный оркестр Росгвардии принял участие в акции «Мелодии Победы». Мероприятие прошло в минувшие выходные в городском парке Чистяковская роща. Военнослужащие под руководством дирижера майора Евгения Сонина представили для жителей и гостей города военно-патриотические композиции и песни из известных советских мультфильмов.
Фото: ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю
- Песни в исполнении старшего сержанта Юрия Глухинького никого не оставили равнодушным. Каждую композицию зрители встречали аплодисментами, особенно, когда музыканты играли песни военных лет, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.
В конце своего выступления творческий коллектив представил попурри на музыку к фильмам Леонида Гайдая и на тему казачьих песен.
Фото: ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю
В Краснодаре исполнили "Мелодии Победы".Видео: ГУ Росгвардии по краю
ИСТОЧНИК KP.RU