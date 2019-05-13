2019-05-13T13:29:37+03:00
Общество

В Краснодаре военный оркестр Росгвардии принял участие в акции «Мелодии Победы»

Правоохранители исполнили для жителей и гостей города военно-патриотические композиции и песни из известных советских мультфильмов [фото, видео]
Александра ПОДУШКО
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Фото: ГУ Росгвардии по Краснодарскому краюФото: ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю
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В кубанской столице военный оркестр Росгвардии принял участие в акции «Мелодии Победы». Мероприятие прошло в минувшие выходные в городском парке Чистяковская роща. Военнослужащие под руководством дирижера майора Евгения Сонина представили для жителей и гостей города военно-патриотические композиции и песни из известных советских мультфильмов.

Фото: ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

Фото: ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

- Песни в исполнении старшего сержанта Юрия Глухинького никого не оставили равнодушным. Каждую композицию зрители встречали аплодисментами, особенно, когда музыканты играли песни военных лет, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

В конце своего выступления творческий коллектив представил попурри на музыку к фильмам Леонида Гайдая и на тему казачьих песен.

Фото: ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

Фото: ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

В Краснодаре исполнили "Мелодии Победы".Видео: ГУ Росгвардии по краю

ИСТОЧНИК KP.RU

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