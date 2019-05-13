Жители Краснодарского края могут бесплатно пройти диагностику меланомы

СЕГОДНЯ 13:51 2019-05-13T13:51:16+03:00

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Жители Краснодарского края смогут бесплатно пройти диагностику меланомы. Обследование состоится в клиническом кожно-венерологическом диспансере в краевой столице, который находится на улице Рашпилевская, 179.

– Консультации и обследования кубанцев запланированы на 20 мая. Жители и гости города смогут проконсультироваться по поводу наличия пигментных образований на коже, предварительно записавшись по телефону: 8 800 2000 345, – рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в региональном министерстве здравоохранения.

- В этот же день с 09:00 до 16:00 пройти обследование можно во всех онкодиспансерах края – в Сочи, Армавире, Новороссийске, Ейске. Необходимо лишь наличие паспорта и полиса, - сообщили в пресс-службе администрации Кубани.

ИСТОЧНИК KP.RU