2019-05-13T14:53:59+03:00
Происшествия

У жителя Краснодарского края нашли 70 кустов конопли

За их культивирование он может получить 2 года лишения свободы
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В Курганинском районе Кубани полицейские наведались к местному жителю, который, по оперативным данным, занимался культивированием наркосодержащих растений. В ходе проверки эта информация подтвердилась.

- В ходе оперативных действий в нежилых помещениях дома злоумышленника, а также на его приусадебном участке было обнаружено 70 кустов растений, по внешним признакам схожих с коноплей. Большая часть из них находились в пластиковых стаканчиках для рассады, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Все растения изъяли и направили на экспертизу. Она показала, что они являются наркосодержащими. Злоумышленник пояснил стражам порядка, что выращивал коноплю для личного потребления, без цели реализации. Сейчас в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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