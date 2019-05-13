СЕГОДНЯ 15:02 2019-05-13T15:03:27+03:00

Только за неделю на территории зеленой зоны на 150 деревьев стало больше

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В Краснодаре продолжат благоустраивать бульвар имени Ушакова. Сейчас работы идут в районе улицы Командорской возле ЖК «Альпы». 8 мая сотрудники группы компаний «ИНСИТИ», которая благоустраивает бульвар, и сотрудники издательского дома «Комсомольская правда» высадили сакуры. Всего за неделю с 29 апреля на территории зеленой зоны стало больше на 150 деревьев и 180 кустарников разных пород.

- Благоустройство района параллельно с жилищной застройкой – дело благородное. Высадка зеленых насаждений на бульваре им. Ушакова проходила в соответствии с проектами ландшафтного дизайна. Надеюсь, зеленая зона будет радовать всех жителей. В свою очередь, меня радует, что в создании зеленого каркаса города участвуют администрация, крупные компании, общественники и сами горожане, - сказал советник главы по вопросам городской среды и озеленения Александр Водяник.

Общая протяженность бульвара по проекту составит около 800 м, общая площадь - около 1,9 Га. Ранее уже благоустроили половину бульвара - убрали аварийные деревья, сделали пешеходные дорожки, лавочки, велосипедную дорожку, тротуары и освещение.

Новую зеленую зону обустраивает застройщик — группа компаний «ИНСИТИ». Соглашение о комплексной застройке территории, в котором указано создание бульвара и строительство социальных объектов, подписали на Российском инвестиционном форуме в Сочи первый заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Алексеенко, глава Краснодара Евгений Первышов и директор группы компаний «ИНСИТИ» Андрей Шадрин.

ИСТОЧНИК KP.RU