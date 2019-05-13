2019-05-13T15:03:27+03:00
Общество

В Краснодаре продолжат благоустраивать бульвар имени Ушакова

Только за неделю на территории зеленой зоны на 150 деревьев стало больше
Иван ЕГОРОВ
Поделиться:
Здесь посадили сакурыЗдесь посадили сакуры
Изменить размер текста:

В Краснодаре продолжат благоустраивать бульвар имени Ушакова. Сейчас работы идут в районе улицы Командорской возле ЖК «Альпы». 8 мая сотрудники группы компаний «ИНСИТИ», которая благоустраивает бульвар, и сотрудники издательского дома «Комсомольская правда» высадили сакуры. Всего за неделю с 29 апреля на территории зеленой зоны стало больше на 150 деревьев и 180 кустарников разных пород.

- Благоустройство района параллельно с жилищной застройкой – дело благородное. Высадка зеленых насаждений на бульваре им. Ушакова проходила в соответствии с проектами ландшафтного дизайна. Надеюсь, зеленая зона будет радовать всех жителей. В свою очередь, меня радует, что в создании зеленого каркаса города участвуют администрация, крупные компании, общественники и сами горожане, - сказал советник главы по вопросам городской среды и озеленения Александр Водяник.

Общая протяженность бульвара по проекту составит около 800 м, общая площадь - около 1,9 Га. Ранее уже благоустроили половину бульвара - убрали аварийные деревья, сделали пешеходные дорожки, лавочки, велосипедную дорожку, тротуары и освещение.

Новую зеленую зону обустраивает застройщик — группа компаний «ИНСИТИ». Соглашение о комплексной застройке территории, в котором указано создание бульвара и строительство социальных объектов, подписали на Российском инвестиционном форуме в Сочи первый заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Алексеенко, глава Краснодара Евгений Первышов и директор группы компаний «ИНСИТИ» Андрей Шадрин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Кубань» впервые возглавила турнирную таблицу чемпионата Регбийной премьер-лиги
Сотрудники ПАО «ТНС энерго Кубань» поздравили ветеранов Великой Отечественной войны
В Краснодаре осудили троих наркодиллеров
Малый и средний бизнес Кубани будут активнее привлекать участию в госзакупках
У жителя Краснодарского края нашли 70 кустов конопли
На Кубани полицейского уличили в служебном подлоге
Жители Краснодарского края могут бесплатно пройти диагностику меланомы
В Краснодаре военный оркестр Росгвардии принял участие в акции «Мелодии Победы»
На Кубани спасатели помогли женщине, которая сломала ногу на целебных источниках
В центре Сочи из-за карнавала временно ограничат движение транспорта
В Северском районе мужчина украл с фермерского хозяйства два аккумулятора и пшеницу
В Апшеронске подросток на мотоскутере влетел в отечественную легковушку
На Азовском побережье состоится конкурс «Чистое небо-2019»