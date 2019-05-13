2019-05-13T15:26:32+03:00
Экономика

Малый и средний бизнес Кубани будут активнее привлекать участию в госзакупках

Планируется, что к концу 2020 года их доля в общем объеме закупок увеличат до 50%
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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Ежегодно Краснодарский край тратит значительную часть бюджета в рамках государственных и муниципальных закупок. Только в 2018 году регион заключил контрактов почти на 150 млрд рублей.

- Сейчас ставится задача увеличить долю малого и среднего бизнеса, осуществляющего свою деятельность на территории региона, в госзакупках. Для этого конкурсные процедуры делают максимально прозрачными и доступными. Все это позволит обеспечить долю малых и средних предприятий в общем объеме закупок не менее 50%, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также необходимо избегать ситуаций, когда тендеры от Краснодарского края выигрывают предприниматели из других регионов.

Стоит отметить, что на Кубани на 2019 год запланирован ряд мероприятий, которые помогут повысить уровень подготовки специалистов, занимающихся закупочной деятельностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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