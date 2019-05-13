2019-05-13T15:50:35+03:00
Происшествия

В Краснодаре осудили троих наркодиллеров

Они получили длительные сроки лишения свободы
Максим ОСОКИН
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У подозреваемых изъяли 5 кг героинаУ подозреваемых изъяли 5 кг героинаФото: Анатолий ЖДАНОВ
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На Кубани сотрудники краевого управления ФСБ России выявили и задержали троих уроженцев Средней Азии. К силовикам поступила информация о том, что злоумышленники собираются реализовать крупную партию наркотика в регионе.

- Как установило следствие, трое мужчин планировали сбывать героин в Краснодарском крае и республике Адыгея. Во время обыска у подозреваемых обнаружили 5 кг наркотика. Проведенная экспертиза показала, что вещество является героином. Его примерная стоимость составила 10 млн рублей, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере». В результате Прикубанский суд Краснодара признал мужчин виновными. Им назначено наказание, в зависимости от степени вины, в семь, девять и 11,5 лет лишения свободы. Отбывать сроки они будут в колонии строгого режима. в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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