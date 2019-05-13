2019-05-13T16:44:57+03:00
Общество

Сотрудники ПАО «ТНС энерго Кубань» поздравили ветеранов Великой Отечественной войны

В центре внимания ветераны, труженики тыла, в прошлом работники компании, отдавшие родному предприятию не один десяток лет
Иван ЕГОРОВ
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Сотрудники ПАО «ТНС энерго Кубань» поздравили ветеранов Великой Отечественной войны. Сегодня их осталось совсем мало - наших героев-победителей: Курбатова Мария Алексеевна, Холина Лидия Кузьминична, Тропинская Надежда Алексеевна, Шахнова Раиса Петровна, Платущихин Валентин Иванович, Терещенко Раиса Александровна, Мищенко Иван Иванович, Бородинов Пётр Терентьевич и Репкина Любовь Михайловна. Каждому из них оказана материальная помощь, вручены памятные подарки, цветы, но главное, по признанию самих ветеранов, гораздо дороже сердцу живое общение и внимание сотрудников родного предприятия.

Петр Терентьевич Бородинов принимает поздравления от председателя профкома "ТНС энерго" В.М. Костенко

Петр Терентьевич Бородинов принимает поздравления от председателя профкома "ТНС энерго" В.М. Костенко

Со слезами на глазах и особым трепетом в душе встречали работников компании наши ветераны, сердечно благодаря за заботу и теплое отношение. Труженик тыла Пётр Терентьевич Бородинов, на лацкане пиджака которого поблескивали ордена и медали за мужество и отвагу, очень ждал эту традиционную весеннюю встречу с коллегами. За чашкой чая вспомнил о своей военной молодости: с 12 лет Петр Терентьевич трудился токарем на машинно-тракторной станции, работал с шести утра и до позднего вечера, было все: и голод, и ранение, и страх за близких ему людей. Много смешанных чувств Майский победный день вызывает и у Раисы Петровны Шахновой. Свои 92, ветеран, уже по-женски не скрывает, а вот закалку непростых военных лет даже спустя 74 года не растеряла, недавно Раиса Петровна смогла восстановиться после тяжелого перелома, а мы надеемся, что впереди у ветерана еще ни одно празднование Великой Победы!

День Победы занимает особое место в сердце каждого человека, кто понимает цену мира и превыше всего ставит честь и свободу Родины. ПАО «ТНС энерго Кубань» не является исключением. 9 мая, отдавая дань павшим на полях сражений в годы Великой Отечественной Войны, сотрудники компании приняли участие в церемониях возложения венков к Вечному огню, а потом с портретами своих семейных героев прошлись дружными рядами в колонне «Бессмертного полка» по улицам своих муниципалитетов.

Раиса Петровна Шахнова встретила гостей в добром здравии

Раиса Петровна Шахнова встретила гостей в добром здравии

ИСТОЧНИК KP.RU

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