СЕГОДНЯ 16:17 2019-05-13T16:44:57+03:00

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Сотрудники ПАО «ТНС энерго Кубань» поздравили ветеранов Великой Отечественной войны. Сегодня их осталось совсем мало - наших героев-победителей: Курбатова Мария Алексеевна, Холина Лидия Кузьминична, Тропинская Надежда Алексеевна, Шахнова Раиса Петровна, Платущихин Валентин Иванович, Терещенко Раиса Александровна, Мищенко Иван Иванович, Бородинов Пётр Терентьевич и Репкина Любовь Михайловна. Каждому из них оказана материальная помощь, вручены памятные подарки, цветы, но главное, по признанию самих ветеранов, гораздо дороже сердцу живое общение и внимание сотрудников родного предприятия.

Петр Терентьевич Бородинов принимает поздравления от председателя профкома "ТНС энерго" В.М. Костенко

Со слезами на глазах и особым трепетом в душе встречали работников компании наши ветераны, сердечно благодаря за заботу и теплое отношение. Труженик тыла Пётр Терентьевич Бородинов, на лацкане пиджака которого поблескивали ордена и медали за мужество и отвагу, очень ждал эту традиционную весеннюю встречу с коллегами. За чашкой чая вспомнил о своей военной молодости: с 12 лет Петр Терентьевич трудился токарем на машинно-тракторной станции, работал с шести утра и до позднего вечера, было все: и голод, и ранение, и страх за близких ему людей. Много смешанных чувств Майский победный день вызывает и у Раисы Петровны Шахновой. Свои 92, ветеран, уже по-женски не скрывает, а вот закалку непростых военных лет даже спустя 74 года не растеряла, недавно Раиса Петровна смогла восстановиться после тяжелого перелома, а мы надеемся, что впереди у ветерана еще ни одно празднование Великой Победы!

День Победы занимает особое место в сердце каждого человека, кто понимает цену мира и превыше всего ставит честь и свободу Родины. ПАО «ТНС энерго Кубань» не является исключением. 9 мая, отдавая дань павшим на полях сражений в годы Великой Отечественной Войны, сотрудники компании приняли участие в церемониях возложения венков к Вечному огню, а потом с портретами своих семейных героев прошлись дружными рядами в колонне «Бессмертного полка» по улицам своих муниципалитетов.

Раиса Петровна Шахнова встретила гостей в добром здравии

ИСТОЧНИК KP.RU