2019-05-13T16:25:58+03:00
Спорт

«Кубань» впервые возглавила турнирную таблицу чемпионата Регбийной премьер-лиги

Это стало возможным благодаря двум домашним победам
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба администрации КраснодараФото: пресс-служба администрации Краснодара
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Регби-клуб «Кубань», базирующийся в Краснодаре впервые в своей истории возглавил турнирную таблицу регулярного чемпионата Регбийной премьер-лиги.

- Два первых матча этого сезона спортсмены из краевой столицы провели дома. Они смогли одолеть пензенский «Локомотив» (30:12) и новокузнецкий «Металлург» (26:0), - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе клуба.

Благодаря этим победам Краснодарская команда в турнирной таблице РПЛ стала лидером с 10 очками. Следом, с отставанием на один бал, следует красноярский «Красный Яр». Ближайший матч чемпионата страны по регби-15 спортсмены «Кубани» проведут также дома 18 мая. На поле стадиона «Труд» они примут «ВВА-Подмосковье» из Монино.

Стоит отметить, что в 2018 году регби-клуб «Кубань» стал серебряным призером чемпионата России по регби-7.

ИСТОЧНИК KP.RU

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