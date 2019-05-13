2019-05-13T17:00:25+03:00
Общество

На Кубани завершается сев риса

Сельскохозяйственную культуру высадили на 90% запланированных площадей
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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На Кубани завершается сев риса. На сегодняшний день данную агрокультуру уже высадили на территории около 113 тыс. га. Это составляет 90% от запланированного объема посадок.

- В данный момент на рисовых чеках работают более 100 посевных агрегатов. В 2019 году планируется высадить «белое золото» на территории более чем в 125 тыс. га, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Наибольшее количество риса высадят на территории Славянского, Красноармейского и Калининского районах.

Стоит отметить, что Кубань является лидирующим регионом страны по количеству выращиваемого риса. В Краснодарском крае производится до 80% от всего собираемого злака в стране. При этом, регион полностью покрывает свою потребность в рисе за счет посевного материала, выведенного кубанскими селекционерами. Кубанский рис закупают 25 стран, в том числе: Турция, Монголия, Украина, Азербайджан и Казахстан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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