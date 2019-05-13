В Краснодаре арестовали убийцу пенсионерки

СЕГОДНЯ 18:06 2019-05-13T18:06:37+03:00

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В Краснодаре сотрудники регионального СКР возбудили уголовное дело в отношении 56-летнего мужчины. Его обвиняют в убийстве 66-летней местной жительницы.

- Как установило следствие, злоумышленник снимал у женщины жилье. По словам обвиняемого, утром 5 мая 2019 года пенсионерка пришла к нему и потребовала вернуть ранее похищенные телефон и деньги в размере 5 тысяч рублей. После того, как мужчина вернул ранее похищенные ценности, женщина продолжила предъявлять ему претензии. Тогда он взял полотенце и задушил потерпевшую, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Затем злоумышленник перенес тело женщины в подвал, после чего скрылся. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий злоумышленника задержали. В данный момент от помещен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU