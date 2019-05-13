2019-05-13T18:45:27+03:00
Экономика

На Кубани строят плодохранилище

Новый аграрный объект возводят в Славянском районе
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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В Славянском районе Краснодарского края стартовало возведение нового плодохранилища. Соглашение о строительстве заключили в феврале на «Российском инвестиционном форуме» в Сочи.

- Объем средств, которые предполагается вложить в проект оценивается почти в 3 млрд рублей. Данное предприятие рассчитано на хранение до 60 тысяч тонн персиков, яблок, черешни и клубники, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Завершение строительства плодохранилища запланировано на 2022 год. Предприятие сможет обеспечить рабочими местами порядка 500 человек.

Напомним, На Кубани завершается сев риса. На сегодняшний день данную агрокультуру уже высадили на территории около 113 тыс. га. Это составляет 90% от запланированного объема посадок. Кубань является лидирующим регионом страны по количеству выращиваемого риса. В крае производится до 80% от всего собираемого злака в стране. При этом, регион полностью покрывает свою потребность в рисе за счет посевного материала, выведенного кубанскими селекционерами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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