Россияне предпочли отдыхать на майские праздники на Кубани

СЕГОДНЯ 19:35 2019-05-13T19:35:12+03:00

Курорты региона в эти дни посетили более 430 тысяч человек

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В дни майских праздников в 2019 году курорты Кубани посетили свыше 430 тысяч человек. Это на 7% больше, чем годом ранее.

- Больше всего отдыхающих традиционно приняли Сочи, Геленджик и Анапа. Сюда отправились более половины туристов, выбравших регион своим местом отдыха. Стоит отметить, что привлекательность этих городов обусловлена не только наличием комфортабельных пляжей, но и большим количеством предложений в сфере агротуризма, а также винным турам, – рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит отметить, что гостям Кубани доступны более 100 км пляжей, а также свыше 620 объектов туристического показа. Летом 2019 года свои двери для отдыхающих распахнут порядка 200 санаториев, пансионатов с лечением и бальнеолечебниц.

Напомним, в 2018 году Краснодарский край принял рекордное количество туристов – 17 млн человек.

ИСТОЧНИК KP.RU