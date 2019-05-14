2019-05-14T07:43:04+03:00
Происшествия

На Кубани местный житель выплатит штраф за распространение экстремистских материалов

Мужчина выложил на своей странице в соцсети видеозапись, на которой присутствовала нацистская свастика
Александра ПОДУШКО
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На Кубани местный житель выплатит штраф за распространение экстремистских материаловНа Кубани местный житель выплатит штраф за распространение экстремистских материаловФото: Архив "КП"
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В Темрюкском районе прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства о противодействии экстремизму при размещении в Интернете информационных материалов.

В одной из социальных сетей на личной странице местного жителя была видеозапись, на которой демонстрируется нацистская свастика, являющаяся символикой Германии времен ВОВ. Это является нарушением требований ФЗ «Об увековечивании победы советского народа в ВОВ 1941-1945 годов».

- В отношении мужчины было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (массовое распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов). В качестве наказания виновный по решению суда выплатит штраф, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Запрещенный материал мужчина удалил самостоятельно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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