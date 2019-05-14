2019-05-14T09:18:03+03:00
Общество

В Краснодаре на улице Красной построят новый водопровод

Работы стартуют сегодня, 14 мая
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Краснодаре на улице Красной построят новый водопроводВ Краснодаре на улице Красной построят новый водопроводФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В краевой столице модернизируют водопроводные сети на участке от улицы имени Пушкина до Буденного. На время проведения этих работ частично перекроют центральную улицу.

- Улучшение состояния и качества работы системы водоснабжения, в целом, развитие инженерной инфраструктуры - одна из ключевых для города задач. Это касается как строительства новых объектов, так и модернизации существующих. Рассчитываю, что обновление системы водоснабжения значительно улучшит качество воды в домах жителей центральной части города, - отметил Евгений Первышов.

Менять водопровод начнут 14 мая. Отремонтируют участок сети на улице Красной. Общая протяженность сетей - 2,3 километра.

- Модернизация будет проходить в семь этапов. Работы на первом участке протяженностью 350 метров от улицы Пушкина до улицы Комсомольской выполнят за 1,5 месяца. Монтаж проведут методом горизонтально-направленного бурения, - рассказали в пресс-службе «Краснодар Водоканал».

Работники заменят задвижки на сетях, проложат магистральный трубопровод, испытают герметичность соединений. На сети установят новые бесколодезные задвижки.

На участках, где будет проводится ремонт, движение транспорта частично ограничат, для безопасности котлованы будут огорожены.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Где бесплатно сдать тест на ВИЧ в Краснодарском крае
В Белоглинском районе мужчина убил знакомого и украл его оружие
«Локомотив-Кубань-ДЮБЛ» стала победителем первенства России среди юношей до 19 лет
В Краснодаре отремонтируют фасады 45 многоэтажек
В Сочи откроется выставка «Девочки, Цветочки, Котики»
В Армавире с должника по алиментам взыскали более 120 тысяч рублей
В заповеднике «Утриш» закрыли туристическую тропу из-за ядовитого растения
В Крыловском районе закрыли сайты с объявлениями о продаже частей животных, занесенных в Красную книгу
Кубанские полицейские задержали мошенника, который обманул пять дольщиков
В Краснодаре за свалку строительного мусора оштрафуют водителя «ГАЗели»
В Щербиновском районе мотоциклист въехал в отечественную легковушку
В Курганинском районе две злоумышленницы сняли с карты женщины деньги
В Армавире осудили председателя садоводческого товарищества
В Сочи пройдет всероссийская акция «Уличный красава - 2019»
В Славянском районе полицейские задержали браконьера во время ловли рыбы
Торговый реестр Краснодарского края сформирован на 19 процентов
В Сочи сгорел частный дом
В Краснодаре в музее имени Фелицына откроются два новых художественных проекта
На Кубани местный житель выплатит штраф за распространение экстремистских материалов