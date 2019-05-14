В Краснодаре на улице Красной построят новый водопровод

СЕГОДНЯ 09:18 2019-05-14T09:18:03+03:00

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В краевой столице модернизируют водопроводные сети на участке от улицы имени Пушкина до Буденного. На время проведения этих работ частично перекроют центральную улицу.

- Улучшение состояния и качества работы системы водоснабжения, в целом, развитие инженерной инфраструктуры - одна из ключевых для города задач. Это касается как строительства новых объектов, так и модернизации существующих. Рассчитываю, что обновление системы водоснабжения значительно улучшит качество воды в домах жителей центральной части города, - отметил Евгений Первышов.

Менять водопровод начнут 14 мая. Отремонтируют участок сети на улице Красной. Общая протяженность сетей - 2,3 километра.

- Модернизация будет проходить в семь этапов. Работы на первом участке протяженностью 350 метров от улицы Пушкина до улицы Комсомольской выполнят за 1,5 месяца. Монтаж проведут методом горизонтально-направленного бурения, - рассказали в пресс-службе «Краснодар Водоканал».

Работники заменят задвижки на сетях, проложат магистральный трубопровод, испытают герметичность соединений. На сети установят новые бесколодезные задвижки.

На участках, где будет проводится ремонт, движение транспорта частично ограничат, для безопасности котлованы будут огорожены.

ИСТОЧНИК KP.RU