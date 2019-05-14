В Сочи пройдет всероссийская акция «Уличный красава - 2019»

СЕГОДНЯ 10:04 2019-05-14T10:04:56+03:00

В мероприятии будут участвовать непрофессиональные футболисты-любители в возрасте от 14-17 лет

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С октября по декабрь на территории страны проходит Всероссийская акция по футболу «Уличный красава». Принять участие могут все желающие. Для этого всего лишь нужно собрать свою команду, зарегистрировать ее на сайте и начать свой путь к победе.

- В городе-курорте старт акции даст товарищеский матч между сборной командой «Уличный красава 2018» и ФК «Сочи», который пройдет 15 мая в 20:00 на стадионе «Фишт», - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

В соревнованиях примут участие непрофессиональные футболисты-любители в возрасте от 14-17 лет.

В финале прошлогоднего мероприятия приняли участие 168 спортсменов из 17 регионов. Чемпионами в своих группах стали: команда «Инаркой» из Кабардино-Балкарии, аула Инаркой, команда «Альфа» из Елизово Камчатского края.

ИСТОЧНИК KP.RU