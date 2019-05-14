В Сочи пройдет всероссийская акция «Уличный красава - 2019»
С октября по декабрь на территории страны проходит Всероссийская акция по футболу «Уличный красава». Принять участие могут все желающие. Для этого всего лишь нужно собрать свою команду, зарегистрировать ее на сайте и начать свой путь к победе.
- В городе-курорте старт акции даст товарищеский матч между сборной командой «Уличный красава 2018» и ФК «Сочи», который пройдет 15 мая в 20:00 на стадионе «Фишт», - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.
В соревнованиях примут участие непрофессиональные футболисты-любители в возрасте от 14-17 лет.
В финале прошлогоднего мероприятия приняли участие 168 спортсменов из 17 регионов. Чемпионами в своих группах стали: команда «Инаркой» из Кабардино-Балкарии, аула Инаркой, команда «Альфа» из Елизово Камчатского края.
ИСТОЧНИК KP.RU