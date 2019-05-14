2019-05-14T10:18:12+03:00
Происшествия

В Армавире осудили председателя садоводческого товарищества

Женщина причинила ущерб 50 гражданам на сумму свыше 4,5 миллионов рублей
Александра ПОДУШКО
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В Армавире осудили председателя садоводческого товариществаВ Армавире осудили председателя садоводческого товариществаФото: Архив "КП"
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Армавирский городской суд вынес приговор в отношении 50-летнего председателя садоводческого товарищества. Местная жительница признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере).

Было установлено, что на основании договора товарищества председатель в течение почти 4 лет, с 2012 по 2016 год, получала и хранила деньги граждан, предназначенные для газификации их земельных участков. Женщина присвоила себе всю сумму.

От ее преступных действий пострадали 50 жителей Армавира, члены четырех садоводческих товариществ. Общая сумма ущерба составила более 4,5 миллиона рублей.

Суд назначил подсудимой наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также она выплатит более миллиона 10 малоимущим, престарелым гражданам, пострадавшим от ее действий.

Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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