В Курганинском районе две злоумышленницы сняли с карты женщины деньги

СЕГОДНЯ 10:36 2019-05-14T10:36:02+03:00

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- В полицию Курганинского района с заявлением о пропаже денег с счета обратилась местная жительница. Она рассказала, что пополняла карту через банкомат, а после выполнения операции забыла забрать ее из приемника. Через время заявительница получила смс-сообщение о том, что с ее лицевого счета списано 7 тысяч рублей, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По подозрению в совершении преступления задержали 36-летнюю жительницу станицы Родниковской и ее 58-летнюю родственницу. Как выяснилось, одна из женщин находилась рядом с потерпевшей в момент, когда та выполняла операцию. Злоумышленница запомнила пин-код, а потом забрала забытую карту себе. Позже обвиняемые похитили 7 тысяч рублей.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (Кража). Им грозит до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU