2019-05-14T10:53:02+03:00
Происшествия

В Щербиновском районе мотоциклист въехал в отечественную легковушку

Его с травмами доставили в больницу
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: ГИБДД по Краснодарскому краюФото: ГИБДД по Краснодарскому краю
Изменить размер текста:

В Щербиновском районе 13 мая около 13:00 в селе Екатериновка произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, 29-летний мужчина управлял мотоциклом марки «Урал». Он был без шлема, а также без водительского удостоверения. Молодой человек выбрал небезопасную дистанцию и въехал в автомобиль марки «ВАЗ 21063», - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

У водителя мотто имелись признаки алкогольного опьянения, ему было предложено пройти медицинское освидетельствование, но молодой человек отказался.

В результате аварии 29-летнего парня с травмами госпитализировали. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

На дорогах К края 13 мая сотрудниками Госавтоинспекции зафиксировано 9 ДТП, в которых 13 человек получили ранения различной степени тяжести. Произошло 3 наезда на пешеходов, в них 3 человека были травмированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Где бесплатно сдать тест на ВИЧ в Краснодарском крае
В Белоглинском районе мужчина убил знакомого и украл его оружие
«Локомотив-Кубань-ДЮБЛ» стала победителем первенства России среди юношей до 19 лет
В Краснодаре отремонтируют фасады 45 многоэтажек
В Сочи откроется выставка «Девочки, Цветочки, Котики»
В Армавире с должника по алиментам взыскали более 120 тысяч рублей
В заповеднике «Утриш» закрыли туристическую тропу из-за ядовитого растения
В Крыловском районе закрыли сайты с объявлениями о продаже частей животных, занесенных в Красную книгу
Кубанские полицейские задержали мошенника, который обманул пять дольщиков
В Краснодаре за свалку строительного мусора оштрафуют водителя «ГАЗели»
В Курганинском районе две злоумышленницы сняли с карты женщины деньги
В Армавире осудили председателя садоводческого товарищества
В Сочи пройдет всероссийская акция «Уличный красава - 2019»
В Славянском районе полицейские задержали браконьера во время ловли рыбы
В Краснодаре на улице Красной построят новый водопровод
Торговый реестр Краснодарского края сформирован на 19 процентов
В Сочи сгорел частный дом
В Краснодаре в музее имени Фелицына откроются два новых художественных проекта
На Кубани местный житель выплатит штраф за распространение экстремистских материалов