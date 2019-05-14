В Щербиновском районе мотоциклист въехал в отечественную легковушку

СЕГОДНЯ 10:53 2019-05-14T10:53:02+03:00

Его с травмами доставили в больницу

Изменить размер текста: A A

В Щербиновском районе 13 мая около 13:00 в селе Екатериновка произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, 29-летний мужчина управлял мотоциклом марки «Урал». Он был без шлема, а также без водительского удостоверения. Молодой человек выбрал небезопасную дистанцию и въехал в автомобиль марки «ВАЗ 21063», - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

У водителя мотто имелись признаки алкогольного опьянения, ему было предложено пройти медицинское освидетельствование, но молодой человек отказался.

В результате аварии 29-летнего парня с травмами госпитализировали. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

На дорогах К края 13 мая сотрудниками Госавтоинспекции зафиксировано 9 ДТП, в которых 13 человек получили ранения различной степени тяжести. Произошло 3 наезда на пешеходов, в них 3 человека были травмированы.

ИСТОЧНИК KP.RU