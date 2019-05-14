2019-05-14T11:01:55+03:00
Общество

В Краснодаре за свалку строительного мусора оштрафуют водителя «ГАЗели»

Информацию об этом в социальных сетях разместили местные жители
Александра ПОДУШКО
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фото: администрация Краснодарсокго краяфото: администрация Краснодарсокго края
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В краевой столице в Прикубанском округе водитель «ГАЗели» выбросил строительный мусор прямо на контейнерную площадку. Это произошло на улице Дачной, рядом с жилым массивом.

Информацию в социальных сетях разместили жители. Они выложили фото и видеозапись, на которой отчетливо виден номер машины. Это поможет установить ее владельца.

- Мы сделаем все, чтобы очередной нарушитель получил наказание за это нарушение. Еще раз хочу поблагодарить жителей за сообщения о таких фактах. Выяснение собственника данного автомобиля уже идет совместно с полицией, - сказал заместитель директора департамента городского хозяйства и ТЭК Павел Абрамчик.

Масштабная работа по ликвидации несанкционированных свалок по городу проходит в Краснодаре с середины января. По поручению Евгения Первышова на официальном Интернет-портале администрации Краснодара создан специальный раздел, где размещается информация о выполненных работах.

Как уточнили в департаменте, штраф за данное правонарушение составляет: для физических лиц -1000 до 3000 рублей, для должностных лиц - от 2000 до 10000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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