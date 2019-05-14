2019-05-14T11:32:35+03:00
Происшествия

В Крыловском районе закрыли сайты с объявлениями о продаже частей животных, занесенных в Красную книгу

На них можно было приобрести рога и копыта северного оленя, клыки моржа
Александра ПОДУШКО
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В Крыловском районе закрыли сайты с объявлениями о продаже частей животных, занесенных в Красную книгуВ Крыловском районе закрыли сайты с объявлениями о продаже частей животных, занесенных в Красную книгуФото: Павел СВИРИДОВ («КП»-Южно-Сахалинск»)
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В Крыловском районе прокуратура в ходе мониторинга Интернета выявила факты незаконного оборота частей особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу РФ.

- На трех сайтах продавали рога и копыта северного оленя, клыки моржа. ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещает распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Прокуратура района обратилась в суд с иском о признании сведений указанных на сайтах запрещенных к распространению на территории РФ. Требования ведомства были удовлетворены в полном объеме.

Напомним, на Кубани местный житель выплатит штраф за распространение экстремистских материалов. Мужчина выложил на своей странице в соцсети видеозапись, на которой присутствовала нацистская свастика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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