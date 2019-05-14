В заповеднике «Утриш» закрыли туристическую тропу из-за ядовитого растения

СЕГОДНЯ 11:38 2019-05-14T11:38:13+03:00

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Заповедная тропа «Каньон» Утриша закрыта для посетителей до 1 июня. Дело в том, что сейчас цветет краснокнижное, но опасное для человека растение – Ясенец Кавказский или Огонь-трава.

На вид оно совершенно безобидно и даже привлекательно – глаз радуют большие нежно-сиреневые и розовые цветки. Но нюхать и даже приближаться к ним опасно для здоровья.

- В момент прикосновения человек ничего не чувствует. Но потом, спустя несколько часов, кожа краснеет, покрывается волдырями и образуется страшного вида химический ожог второй степени. Клетки ясенца выделяют не просто эфирные масла, а вещества нарывного действия, подобные иприту. Пузыри и волдыри сменяются язвами, может повыситься температура, которая сопровождается сильной слабостью, - рассказывают специалисты заповедника.

Обширные ожоги и повреждения слизистых могут даже угрожать жизни. Резкий и неприятный запах ясенца призван как раз отпугнуть любопытных туристов. В начале июня цветки сменят семенные коробочки, которые выделяют ядовитый сок при попытке их сорвать, но летучих соединений растение уже не выделяет.

ИСТОЧНИК KP.RU