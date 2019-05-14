СЕГОДНЯ 11:48 2019-05-14T11:48:13+03:00

В Армавире с должника по алиментам взыскали более 120 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

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В Армавире в отделе судебных приставов с сентября прошлого года на исполнении находилось производство о взыскании задолженности по алиментам.

Сотрудник ведомства неоднократно проводил с неплательщиком разъяснительные беседы о необходимости погасить долг. Судебный пристав даже привлекал мужчину к административной ответственности, но нужного эффекта на горе-отца это не оказало.

- Когда должника предупредили о возбуждения в отношении него уголовного дела по ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей), он решил погасить свою задолженность, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

В итоге, мужчина выплатил на содержание своего ребенка 122 400 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU