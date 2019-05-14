Где бесплатно сдать тест на ВИЧ в Краснодарском крае
Жители Кубани могут сдать тест на ВИЧ, причем, абсолютно бесплатно и даже анонимно. Попасть на исследование может любой желающий до 18 мая.
- Организуют обследования в каждом центре профилактики и борьбы со СПИД Краснодарского края, а также в мобильных пунктах, - говорят в минздраве Кубани.
КОНКРЕТНО
Адреса и время проведения экспресс-тестирования:
Краснодар
- Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД
С 14 по 17 мая с 10:00 до 14:00
Адрес: ул. Митрофана Седина, 204/2.
- Сквер им. Г.К. Жукова
17 мая с 10:00 до 14:00
Адрес: ул. Красная, 35
Ейск
- Ейский центр профилактики и борьбы со СПИД
Адрес: ул. Энгельса, 156.
С 14 по 15 мая с 10:00 до 14:00, 16 и 17 мая – с 08:00 до 14:00.
Туапсе
- Центр профилактики и борьбы со СПИД № 2
Адрес: ул. Армавирская, 4.
С 14 по 17 мая с 08:00 до 15:00.
- Поликлиника № 1 в Туапсинской центральной районной больнице
Адрес: ул. Армавирская, 2.
С 14 по 15 мая с 09:00 до 12:00.
- Туапсинский Гидрометеорологический Техникум
Адрес: ул. Морская, 7.
14 мая с 13:30 до 15:30.
- Российский государственный гидрометеорологический университет
Адрес: ул. Морская, 4.
14 мая с 13:30 до 15:30.
- Туапсинский балкерный терминал
Адрес: ул. Гагарина, 10-А.
15 мая с 11:00 до 12:00.
- Туапсинская библиотека им. А. Гайдара
Адрес: ул. Клары Цеткин, 2
15 мая с 12:30 до 13:20.
- Туапсинский городской молодёжный центр
Адрес: Площадь Октябрьской революции, 2
17 мая с 10:00 до 13:00.
- ТЦ «Красная площадь»
Адрес: ул. Сочинская, 2
18 мая с 10:00 до 15:00.
Сочи
- Центр профилактики и борьбы со СПИД № 3
Адрес: ул. Виноградная, 43/2, корпус 3.
С 14 по 17 мая с 09:00 до 14:00.
- Сочинский медицинский колледж
Адрес: Орджоникидзе, 25
17 мая с 14:00 до 18:00.
- Сочинский государственный университет
Адрес: ул. Пластунская, 94
17 мая с 10:00 до 13:00.
Новороссийск
- Центр профилактики и борьбы со СПИД № 4
Адрес: пр. Ленина, 46
С 14 по 17 мая с 08:00 до 14:00.
Тестирование на ВИЧ - это не просто сдача анализа; врач расскажет, как избежать заражения именно вам, с учетом вашего образа жизни.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
ВАЖНО!
Подготовка к тестированию включает воздержание от половой жизни, жирной, соленой пищи, алкоголя и курения как минимум на сутки. Кровь сдается утром натощак.
Вся процедура забора венозной крови занимает не более пяти минут. После взятия материала место укола дезинфицируют и заклеивают специальным пластырем.
Специалисты рекомендуют проходить тестирование на ВИЧ-инфекцию каждые три месяца в течение года.
КУДА ЗВОНИТЬ
Горячая линия ВИЧ-центра Краснодарского края: 8 (861) 255-80-90. Специалисты проконсультируют с 08:30 до 15:30.
ИСТОЧНИК KP.RU
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