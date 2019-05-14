Где бесплатно сдать тест на ВИЧ в Краснодарском крае

14 Май 12:55 2019-05-14T14:33:52+03:00

При желании пройти исследование можно анонимно

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Жители Кубани могут сдать тест на ВИЧ, причем, абсолютно бесплатно и даже анонимно. Попасть на исследование может любой желающий до 18 мая.

- Организуют обследования в каждом центре профилактики и борьбы со СПИД Краснодарского края, а также в мобильных пунктах, - говорят в минздраве Кубани.

КОНКРЕТНО

Адреса и время проведения экспресс-тестирования:

Краснодар

- Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД

С 14 по 17 мая с 10:00 до 14:00

Адрес: ул. Митрофана Седина, 204/2.

- Сквер им. Г.К. Жукова

17 мая с 10:00 до 14:00

Адрес: ул. Красная, 35

Ейск

- Ейский центр профилактики и борьбы со СПИД

Адрес: ул. Энгельса, 156.

С 14 по 15 мая с 10:00 до 14:00, 16 и 17 мая – с 08:00 до 14:00.

Туапсе

- Центр профилактики и борьбы со СПИД № 2

Адрес: ул. Армавирская, 4.

С 14 по 17 мая с 08:00 до 15:00.

- Поликлиника № 1 в Туапсинской центральной районной больнице

Адрес: ул. Армавирская, 2.

С 14 по 15 мая с 09:00 до 12:00.

- Туапсинский Гидрометеорологический Техникум

Адрес: ул. Морская, 7.

14 мая с 13:30 до 15:30.

- Российский государственный гидрометеорологический университет

Адрес: ул. Морская, 4.

14 мая с 13:30 до 15:30.

- Туапсинский балкерный терминал

Адрес: ул. Гагарина, 10-А.

15 мая с 11:00 до 12:00.

- Туапсинская библиотека им. А. Гайдара

Адрес: ул. Клары Цеткин, 2

15 мая с 12:30 до 13:20.

- Туапсинский городской молодёжный центр

Адрес: Площадь Октябрьской революции, 2

17 мая с 10:00 до 13:00.

- ТЦ «Красная площадь»

Адрес: ул. Сочинская, 2

18 мая с 10:00 до 15:00.

Сочи

- Центр профилактики и борьбы со СПИД № 3

Адрес: ул. Виноградная, 43/2, корпус 3.

С 14 по 17 мая с 09:00 до 14:00.

- Сочинский медицинский колледж

Адрес: Орджоникидзе, 25

17 мая с 14:00 до 18:00.

- Сочинский государственный университет

Адрес: ул. Пластунская, 94

17 мая с 10:00 до 13:00.

Новороссийск

- Центр профилактики и борьбы со СПИД № 4

Адрес: пр. Ленина, 46

С 14 по 17 мая с 08:00 до 14:00.

Тестирование на ВИЧ - это не просто сдача анализа; врач расскажет, как избежать заражения именно вам, с учетом вашего образа жизни.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ВАЖНО!

Подготовка к тестированию включает воздержание от половой жизни, жирной, соленой пищи, алкоголя и курения как минимум на сутки. Кровь сдается утром натощак.

Вся процедура забора венозной крови занимает не более пяти минут. После взятия материала место укола дезинфицируют и заклеивают специальным пластырем.

Специалисты рекомендуют проходить тестирование на ВИЧ-инфекцию каждые три месяца в течение года.

КУДА ЗВОНИТЬ

Горячая линия ВИЧ-центра Краснодарского края: 8 (861) 255-80-90. Специалисты проконсультируют с 08:30 до 15:30.

ИСТОЧНИК KP.RU