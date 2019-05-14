2019-05-14T12:14:31+03:00
Общество

В Краснодаре отремонтируют фасады 45 многоэтажек

Работы уже начались
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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В краевой столице отремонтируют 45 фасадов многоквартирных домов. Их приведут в порядок за счет средств Регионального фонда капремонта.

Трехэтажный двухподъездный дом, который стоит на улице Новороссийской, является одним из ремонтируемых. Он был построен больше 60 лет назад.

- Здесь, в этом районе, мы привели в порядок Новороссийскую и. Уральскую. Совсем рядом благоустроили территорию сразу 10 многоквартирных домов, создали прекрасную общественную зону. И вот теперь дом, которому больше 60 лет, получит новый фасад, - сказал Евгений Первышов.

- Многоэтажка на Новороссийской в программу по ремонту фасада попала, потому, что собираемость платежей в фонд капремонта здесь достаточно высокая – 69 процентов. Сейчас работники оштукатуривают стены, приводят в порядок цоколь дома, вскоре начнут делать отмостку. Потом начнется покраска стен, замена козырьков подъездов, обшивка внешней части балконов металлическим профилем, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Всего в Краснодаре в 2019 году планируется провести различные виды ремонтных работ в 381 многоквартирном доме. Также заменить 363 лифта в 120 домах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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