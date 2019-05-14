«Локомотив-Кубань-ДЮБЛ» стала победителем первенства России среди юношей до 19 лет

СЕГОДНЯ 12:32 2019-05-14T12:32:56+03:00

Изменить размер текста: A A

- Команда «Локомотив-Кубань-ДЮБЛ» - победитель первенства России среди юношей до 19 лет. В финальном матче в «Баскет-Холле» краснодарцы обыграли подмосковные «Химки» в овертайме со счетом 81:78, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе «Локо».

Первую половину четверти игры команды не позволяли друг другу вырваться вперед. Затем «Химки» ушли в 6-очковый отрыв. Третий период остался за подмосковной командой, несмотря на упорную борьбу и сопротивление краснодарцев.

Второе дыхание у «Локо-ДЮБЛ» открылось под конец. За 2:41 до сирены «Локо» отставал, но трехочковый Середы в последней атаке подарил «красно-зеленым» овертайм – 72:72.

За дополнительное время краснодарцы обыграли «Химки» со счетом 81:78 и стали победителем первенства России. Самый ценный игрок - защитник «красно-зеленых» Даниил Середа. Он набрал 22 очка и совершил 6 подборов.

ИСТОЧНИК KP.RU