СЕГОДНЯ 12:42 2019-05-14T12:42:03+03:00

В Белоглинском районе мужчина убил знакомого и украл его оружие Фото: Архив "КП"

За это преступление он проведет в исправительной колонии строгого режима 9 лет

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- В Белоглинском районе суд вынес приговор мужчине. Он признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью 64-летнему местному жителю, повлекшего его смерть (ч.4 ст.111 УК РФ), хищении его огнестрельного оружия и боеприпаса (ч.1 ст.226 УК РФ) и покушении на угон автомобиля (ч.3 ст.30, ч.1 ст.166 УК РФ), - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Было установлено, что в ночь на 21 декабря прошлого года мужчина выпивал дома у своего знакомого на улице Крестьянской в селе Белая Глина. Между ним и хозяином жилища произошла ссора. Потерпевший стал оскорблять мать гостя.

В ходе конфликта злоумышленник ударил оппонента ножом в область верхних и нижних конечностей, а также выстрелил из ружья. Затем он похитил оружие и 1 патрон к нему, а также пытался угнать автомобиль.

Смерть потерпевшего наступила от кровопотери в результате причиненного огнестрельного ранения. Тело хозяина дома через несколько дней обнаружил его знакомый. Он и вызвал полицейских.

За совершенное преступление мужчина проведет в исправительной колонии строгого режима 9 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU