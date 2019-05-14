2019-05-14T13:00:55+03:00
Общество

«Ростелеком» поддержал празднование Дня Победы в Майкопе и Тимашевске

В обоих городах национальный оператор связи организовал тематические площадки с интерактивными развлечениями, призами и традиционным бонусом – бесплатным wi-fi
Иван ЕГОРОВ
Поделиться:
Фото: "Ростелеком"Фото: "Ростелеком"
Изменить размер текста:

«Ростелеком» выступил партнером празднования Дня Победы в Майкопе и Тимашевске. В обоих городах национальный оператор связи организовал тематические площадки с интерактивными развлечениями, призами и традиционным бонусом – бесплатным wi-fi.

Гости праздника могли спеть военные песни из обширного плей-листа караоке – одного из сервисов «Интерактивного ТВ», стать участниками викторины по истории войны, оставить поздравления на специальном баннере пожеланий. В Тимашевске действовала ретро-фотозона, оформленная архивными снимками концертных бригад и реквизитом времен Великой Отечественной: окопные телефоны, старые коммутаторы и другие экспонаты из городского музея связи.

Фото: "Ростелеком"

Фото: "Ростелеком"

«Второй год подряд «Ростелеком» становится партнером празднования Дня Победы в нашем городе. Хочу отметить, что активности компании органично вписываются в тематику праздника. Совместное исполнение песен военных лет сближает поколения, а возможность прикоснуться к истории, почувствовать в руках вес настоящего телефона 40-х годов или аппарата Морзе позволяет проникнуться духом той героической поры», – отметила Татьяна Иноземцева, начальник отдела культуры муниципального образования Тимашевский район.

«В караоке можно исполнять не только песни военных лет. Наш сервис – настоящая находка для любителей петь, – добавил Сергей Поляков, директор Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком». – Для этого не требуется никакого дополнительного оборудования, достаточно подписаться на сервис «Интерактивного ТВ» и выбрать песню. Всего в нашей коллекции более 2000 отечественных и зарубежных композиций. Их можно формировать в собственные плей-листы, компоновать по жанрам или исполнителям».

Более подробную информацию об услуге «Интерактивное ТВ» и сервисе караоке можно узнать на сайте krasnodar.rt.ru или по телефону: 8 800 1 000 800

Фото: "Ростелеком"

Фото: "Ростелеком"

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Кубани завершили весеннюю высадку молодых виноградников
На Кубани обсудили безопасность отдыха туристов
Кубань увеличит экспорт сгущенного молока
Сергей Дружко стал главным героем сериала о краснодарском «Баскет-Холле»
Кубанского метателя гранат приговорили к длительному сроку
В Краснодарском крае открылась первая электронная библиотека
Краснодар поборется за звание беговой столицы России
Бывший финдиректор футбольной «Кубани» оштрафован за мошенничество
В Краснодаре грабитель вернулся на место преступления
Двух высокопоставленных чиновников подозревают в получении взятки
В Геленджике появится огромный парк
В Сочи будут судить бывшего чиновника администрации Хостинского района
На Кубани государственного регистратора подозревают в превышении должностных полномочий
В Сочи состоится цифровой фестиваль аэростатов
В Краснодаре пройдет фестиваль «Кубок чемпионов»
ПАО «ТНС энерго Кубань» внедрило интерактивную услугу «Гид по квитанции»
В Геленджике снесли очередной самострой