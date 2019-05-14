2019-05-14T13:01:34+03:00
Происшествия

В Краснодаре разыскивают пожилого мужчину с тростью

10 мая он ушел из дома и до сих пор о его местонахождении ничего не известно [фото]
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре разыскивают пожилого мужчину с тростьюВ Краснодаре разыскивают пожилого мужчину с тростьюФото: Архив "КП"
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Отделом полиции Краснодара разыскивается без вести пропавший Егоянц Валерий Карекинович 1951 года рождения. Пожилой мужчина 10 мая ушел из дома, который находится на улице Седина, и до сих пор его местонахождение не установлено.

На вид пропавшему около 65 лет, ростом он около 165 сантиметров. У него худощавое телосложение, коротко подстриженные седые волосы, усы, на лбу есть залысина.

Фото: УМВД по Краснодару

Фото: УМВД по Краснодару

10 мая пожилой мужчина был в светлой рубашке, синих спортивны брюках, в руках у него трость.

- Граждан, которые что-либо знают о местонахождении мужчины, просят сообщить об этом по телефонам 8(861) 255-78-66, 8(928) 357-000-7, или 102, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД по Краснодару.

ИСТОЧНИК KP.RU

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