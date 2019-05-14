В Краснодаре разыскивают пожилого мужчину с тростью
Отделом полиции Краснодара разыскивается без вести пропавший Егоянц Валерий Карекинович 1951 года рождения. Пожилой мужчина 10 мая ушел из дома, который находится на улице Седина, и до сих пор его местонахождение не установлено.
На вид пропавшему около 65 лет, ростом он около 165 сантиметров. У него худощавое телосложение, коротко подстриженные седые волосы, усы, на лбу есть залысина.
Фото: УМВД по Краснодару
10 мая пожилой мужчина был в светлой рубашке, синих спортивны брюках, в руках у него трость.
- Граждан, которые что-либо знают о местонахождении мужчины, просят сообщить об этом по телефонам 8(861) 255-78-66, 8(928) 357-000-7, или 102, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД по Краснодару.
ИСТОЧНИК KP.RU