В Краснодаре на улице Сормовской открыли дополнительную полосу для авто

14 Май 13:14 2019-05-14T13:14:16+03:00

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В кубанской столице по улице Сормовской построена и открыта для движения дополнительная полоса дороги. Ее протяженность - около 100 метров.

- Дополнительная полоса добавлена для движения транспорта в сторону Комсомольского микрорайона. В ночь с 13 на 14 мая рабочие уложили нижние слои асфальта проезжей части, а в 10:00 ее открыли для движения транспорта, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

- Следующим этапом работ станет преобразование кольца на пересечении Сормовской и Лизы Чайкиной в Т-образный перекресток. Важно отметить, что мы открыли дополнительную полосу для движения транспорта, однако ремонт и этого участка, и всей Сормовской продолжается, - сказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Новая полоса сделана по Сормовской от дома № 2/1 до здания № 2/5, возле АЗС перед Лизы Чайкиной. Работы начались 8 мая. После обустройства полосы начнется преобразование кольца в Т-образный перекресток.

ИСТОЧНИК KP.RU