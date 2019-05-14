2019-05-14T13:14:16+03:00
Общество

В Краснодаре на улице Сормовской открыли дополнительную полосу для авто

Ее протяженность составляет около 100 метров
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
Изменить размер текста:

В кубанской столице по улице Сормовской построена и открыта для движения дополнительная полоса дороги. Ее протяженность - около 100 метров.

- Дополнительная полоса добавлена для движения транспорта в сторону Комсомольского микрорайона. В ночь с 13 на 14 мая рабочие уложили нижние слои асфальта проезжей части, а в 10:00 ее открыли для движения транспорта, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

- Следующим этапом работ станет преобразование кольца на пересечении Сормовской и Лизы Чайкиной в Т-образный перекресток. Важно отметить, что мы открыли дополнительную полосу для движения транспорта, однако ремонт и этого участка, и всей Сормовской продолжается, - сказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Новая полоса сделана по Сормовской от дома № 2/1 до здания № 2/5, возле АЗС перед Лизы Чайкиной. Работы начались 8 мая. После обустройства полосы начнется преобразование кольца в Т-образный перекресток.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Кубани завершили весеннюю высадку молодых виноградников
На Кубани обсудили безопасность отдыха туристов
Кубань увеличит экспорт сгущенного молока
Сергей Дружко стал главным героем сериала о краснодарском «Баскет-Холле»
Кубанского метателя гранат приговорили к длительному сроку
В Краснодарском крае открылась первая электронная библиотека
Краснодар поборется за звание беговой столицы России
Бывший финдиректор футбольной «Кубани» оштрафован за мошенничество
В Краснодаре грабитель вернулся на место преступления
Двух высокопоставленных чиновников подозревают в получении взятки
В Геленджике появится огромный парк
В Сочи будут судить бывшего чиновника администрации Хостинского района
На Кубани государственного регистратора подозревают в превышении должностных полномочий
В Сочи состоится цифровой фестиваль аэростатов
В Краснодаре пройдет фестиваль «Кубок чемпионов»
ПАО «ТНС энерго Кубань» внедрило интерактивную услугу «Гид по квитанции»
В Геленджике снесли очередной самострой